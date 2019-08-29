Экс-глава Минздрава Украины Богатырева вышла на свободу после внесения залога

Экс-министр здравоохранения Украины времен правления Виктора Януковича Раиса Богатырева, в отношении которой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, вышла на свободу после внесения залога народным депутатом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским.
"Подозреваемая освобождена из-под стражи в связи с внесением залога в сумме 6 млн грн", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в прокуратуре Киева.
Как сообщалось, 28 августа Печерский райсуд Киева вынес решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн в отношении Богатыревой.
Богатырева вернулась в страну и сразу же была передана сотрудникам Нацполиции Украины.
На Украине она подозревается в расхищении государственных средств в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).
Генеральная прокуратура Украины 16 сентября 2016 года обратилась в Печерский райсуд Киева для получения разрешения на проведение специального досудебного расследования (заочного производства) в отношении подозреваемой Богатыревой в связи с тем, что подозреваемая умышленно уклоняется от следствия и суда.
Кроме того, Генпрокуратура еще в 2015 году с целью получения доказательств противоправной деятельности Богатыревой направила в компетентные органы иностранных государств запросы об оказании международной правовой помощи, которые до сих пор находятся в исполнении иностранных компетентных учреждений.
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