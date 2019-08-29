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СНГ 29.08.2019 20:45

Глава МИД Франции увидел шанс добиться прогресса в украинском урегулировании

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что возникла ситуация, когда в украинском урегулировании можно добиться результата.

"Появилось небывалое окно возможностей при украинском президенте, который желает мира и у которого есть необходимое политическое положение, чтобы продвинуть сложные решения, который сделал жесты, и с президентом Путиным, который, со своей стороны, выразил осторожный оптимизм президенту Республики в Брегансоне на прошлой неделе", - сказал глава французского МИД, выступая в четверг на конференции послов Франции.

"Сегодня мы находимся в ситуации, которая позволит нам организовать в ближайшие недели саммит "нормандского формата", так как мы не должны упустить наш шанс добиться конкретного прогресса", - заявил Ле Дриан.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]