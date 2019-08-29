Глава МИД Франции увидел шанс добиться прогресса в украинском урегулировании

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что возникла ситуация, когда в украинском урегулировании можно добиться результата.
"Появилось небывалое окно возможностей при украинском президенте, который желает мира и у которого есть необходимое политическое положение, чтобы продвинуть сложные решения, который сделал жесты, и с президентом Путиным, который, со своей стороны, выразил осторожный оптимизм президенту Республики в Брегансоне на прошлой неделе", - сказал глава французского МИД, выступая в четверг на конференции послов Франции.
"Сегодня мы находимся в ситуации, которая позволит нам организовать в ближайшие недели саммит "нормандского формата", так как мы не должны упустить наш шанс добиться конкретного прогресса", - заявил Ле Дриан.
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