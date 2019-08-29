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ТЭК 29.08.2019 20:19

Русснефть вышла из геологического проекта в Азербайджане

НК "Русснефть" в первом полугодии 2019 года вышла из одного из проектов в Республике Азербайджан и завершила ликвидацию созданных под его реализацию дочерних компаний, говорится в отчете по МСФО.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, после проведения комплекса оценочно-разведочных работ компания перспектив по этому проекту для себя не увидела. Речь идет о проекте Падар.

В настоящее время "Русснефть" является собственником компании GEA. GEA Holdings Limited через свои дочерние компании и совместные предприятия участвует в проектах, осуществляющих разработку и добычу нефти в Азербайджане на основе соглашений о разделе продукции с ГНКАР. Активы "Русснефти" в Азербайджане включают блок Апшерон, Бинагади (доля "Русснефти" 75%), Нефтечала, Ширван (доля - 80%) и Карасу (доля -85%). Запасы нефти по данным активам категории 1P составляют 10 млн тонн, 2P - 11,2 млн т, категории 3P - 12,5 млн тонн. Кроме того "Русснефть" является участником геологоразведочного проекта Мишовдаг-Келамеддин.

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Тэги: РУССНЕФТЬ, ПРОЕКТ, ВЫХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]