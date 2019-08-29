Цены на нефть растут, Brent у $60,75 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок после снижения перешла к росту в ходе торгов в четверг на оптимизме по поводу сокращения запасов в США и смягчения напряженности в американо-китайском торговом конфликте.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:43 подорожали на $0,26 (0,43%) - до $60,75 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на $0,79 (1,42%), до $56,57 за баррель.

Накануне Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей, рекордными темпами с июня. Эксперты в среднем ожидали менее существенного снижения - на 4,7 млн баррелей.

Также инвесторы обратили внимание на сокращение запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, до минимума с декабря 2018 года.

Кроме того, поддержку рынку оказали заявления официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Помимо этого, рынок следит за приближением к восточному побережью штата Флорида урагана "Дориан". По мнению экспертов Национальной службы предупреждения об ураганах (National Hurricane Center, NRC),в течение ближайших трех суток ураган может превратиться в тропический шторм четвертой категории, со скоростью ветра до 130 миль в час (209 км/ч).