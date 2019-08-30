Эстония нашла способ сэкономить 60 млн евро на обустройстве границы с Россией

Правительство Эстонии намерено выстроить границу с Россией быстрее и дешевле, чем было запланировано ранее.

"Единым желанием кабинета министров является как можно быстрее построить границу", - сказал журналистам премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), подводя на пограничной заставе Пиуза (Piusa) итоги состоявшегося в четверг выездного заседания правительства.

Выездное заседание потребовалось для изыскания возможностей удешевления обустройства восточной границы.

Правительство в четверг решило выделить на обустройство границы 12 млн евро в дополнение к ранее выделенным 79,9 млн евро. Согласно новой калькуляции, восточная граница обойдется в 130,5 млн евро, что на 57,5 млн евро меньше, чем планировалось ранее.

Принято решение начать строительство в первой половине 2020 года.

Как сообщил Ратас, границу следует строить поэтапно, и есть участки, по поводу которых сегодня еще нет смысла что-либо решать. Он отметил, что предлагается, в частности, не рассматривать пока сооружение участков с заграждениями против животных. Также не нужно повсюду строить широкие дороги вдоль границы.

Премьер подчеркнул, что после посещения членами правительства в четверг южной части границы "пограничная тематика стала намного конкретнее и яснее".

Министр внутренних дел Март Хельме (Mart Helme) добавил, что "новая информация позволила составить новые калькуляции и сократить огромные цифры".

Члены правительства подчеркивают, что строительство границы в настоящее время обеспечено финансами и ресурсами.

Как напомнили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, департамент полиции и пограничной охраны уже объявил в январе нынешнего года конкурс на строительство первого этапа границы длиной в 23,5 км. Строительство начнется в пункте соединения границ Эстонии, Латвии и России. Сухопутная инфраструктура будет строиться в четыре этапа.

Из выделенных на сегодня 79,9 млн евро использовано 24,4 млн евро. На эти деньги в 2016-2019 годы установлены три пункта наблюдения на реке Нарва, установлены водные знаки на Чудском озере, спроектирована сухопутная граница и построены опытные участки.

Правительство Эстонии объявило строительство границы с Россией пять лет назад государственным приоритетом, однако за прошедшее после этого время особых продвижений не отмечалось.

Как отметил побывавший на границе в ходе подготовки к заседанию правительства глава МВД, в немалой степени тому мешают резкое удорожание работ, трудности по обустройству границы на лесистой и болотистой местности. Хельме выразил тогда надежду, что финансовую поддержку по установке техники слежения Эстонии окажет Европейский союз, однако строительство забора Эстонии придется оплатить из собственного бюджета.

Согласно разработанным правительством планам сухопутная граница с Россией пролегает на расстоянии 135 километров, из которых на болотистую местность приходится 101 км. Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичной техникой, установить электронную охранную систему, здесь будут использоваться беспилотники, любое пересечение границы будет фиксироваться сенсорами. Будет завершено и строительство забора высотой 2,5 метра на протяжении около 90 километров. На остальных участках естественным помощником пограничников станут реки и болота, где нет практического смысла и необходимости строить возводить ограждение.