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Дальнее зарубежье 29.08.2019 22:50

Супруга Макрона по-португальски поблагодарила бразильцев за поддержку после оскорблений со стороны Болсонару

Первая леди Франции Брижит Макрон в четверг поблагодарила бразильцев, которые выразили ей поддержку после оскорбительных высказываний президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщают французские СМИ.

В ходе беседы с журналистами во время поездки на север Франции супруга президента обратилась к бразильцам, сказав на португальском языке: "Большое спасибо".

"Я просто хотела бы сказать, потому что я вижу, здесь есть камеры, несколько слов бразильцам и бразильянкам, по-португальски: muito obrigada!. Очень-очень большое спасибо", - отметила она.

"Я надеюсь, они услышат это. Мне было очень приятно", - добавила Брижит.

Ранее Болсонару в Facebook оставил ироничный комментарий под фотоколлажем, на котором в невыгодном свете была изображена супруга Макрона. Президент Франции раскритиковал Болсонару за неподобающее для главы государства поведение и пожелал бразильцам в будущем такого "президента, который ведет себя должным этой работе образом".

Позже в Twitter появился хэштег #DisculpaBrigitte (с порт. "Извините, Брижит!"), который быстро получил популярность среди пользователей соцсети.

Президент Бразилии в свою очередь удалил свой комментарий. По словам его представителя, это было сделано для того, чтобы "избежать неправильного понимания".

Отношения между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и бразильским президентом Жаиром Болсонару обострились после того, как Макрон заявил, что планирует поднять на прошедшем в Биаррице саммите глав государств и правительств G7 тему сильнейших пожаров, бушующих этим летом в дождевых лесах Амазонии. Он указал на острую необходимость спасения "легких планеты". Это заявление вызвало негодование в Бразилии, на территории которой расположения большая часть лесов Амазонии. Болсонару в ответ обвинил его в колониализме.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТŞ СУПРУГА, БРАЗИЛИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]