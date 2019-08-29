Супруга Макрона по-португальски поблагодарила бразильцев за поддержку после оскорблений со стороны Болсонару

Первая леди Франции Брижит Макрон в четверг поблагодарила бразильцев, которые выразили ей поддержку после оскорбительных высказываний президента Бразилии Жаира Болсонару, сообщают французские СМИ.
В ходе беседы с журналистами во время поездки на север Франции супруга президента обратилась к бразильцам, сказав на португальском языке: "Большое спасибо".
"Я просто хотела бы сказать, потому что я вижу, здесь есть камеры, несколько слов бразильцам и бразильянкам, по-португальски: muito obrigada!. Очень-очень большое спасибо", - отметила она.
"Я надеюсь, они услышат это. Мне было очень приятно", - добавила Брижит.
Ранее Болсонару в Facebook оставил ироничный комментарий под фотоколлажем, на котором в невыгодном свете была изображена супруга Макрона. Президент Франции раскритиковал Болсонару за неподобающее для главы государства поведение и пожелал бразильцам в будущем такого "президента, который ведет себя должным этой работе образом".
Позже в Twitter появился хэштег #DisculpaBrigitte (с порт. "Извините, Брижит!"), который быстро получил популярность среди пользователей соцсети.
Президент Бразилии в свою очередь удалил свой комментарий. По словам его представителя, это было сделано для того, чтобы "избежать неправильного понимания".
Отношения между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и бразильским президентом Жаиром Болсонару обострились после того, как Макрон заявил, что планирует поднять на прошедшем в Биаррице саммите глав государств и правительств G7 тему сильнейших пожаров, бушующих этим летом в дождевых лесах Амазонии. Он указал на острую необходимость спасения "легких планеты". Это заявление вызвало негодование в Бразилии, на территории которой расположения большая часть лесов Амазонии. Болсонару в ответ обвинил его в колониализме.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях
ЦБ Азербайджана планирует 2 сентября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Госпредприятия Азербайджана испытывают сложности с погашением по привлеченным кредитам – Счетпалата
SOCAR на рубеже 2024-2025гг планирует завершить модернизацию БНПЗ
Пять пострадавших в ДТП на юге Азербайджана остаются на стационарном лечении – Минздрав
Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%
Граждане России в I полугодии 2019г составили 11% от иностранных гостей в отелях Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США