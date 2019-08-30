Парламент Эстонии попытается выразить вотум недоверия премьеру

В Эстонии внеочередная сессия парламента рассмотрит в пятницу вопрос о недоверии премьер-министру Юри Ратасу.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента, сессия созывается по предложению 44 депутатов из 101.
"Вынуждены с сожалением констатировать, что Юри Ратас как премьер-министр не смог обеспечить достойного управления Эстонией. Юри Ратас не смог создать правительства, которое работало бы во имя продвижения Эстонии вперед" - отмечается в заявлении инициаторов вотума недоверия премьеру.
По их мнению, правительство "с самого начала вступления в должность нападало на различные общественные группы и разрушало общественные связи". "У нас правительство, которое наносит ущерб международному престижу Эстонии, некомпетентные министры которого превышают полномочия и ни во что не ставят правовое государство. У нас правительство, которое, несмотря на рост экономики, совершало и совершает расходы за счет будущего" - говорится в заявлении депутатов.
В то же время предложение оппозиционных партии Реформ и Социал-демократической партии имеет мало шансов на прохождение в парламенте, так как у партий коалиции 55 депутатов, и они имеют явное большинство голосов, отмечают наблюдатели.
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