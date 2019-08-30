Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Бухареста

Минобороны России рассекретило подборку исторических документов о ходе Бухарестско-Арадской операции к 75-летию освобождения Бухареста. Фотокопии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетных публикаций и наградных листов опубликованы на сайте российского оборонного ведомства в пятницу.

"Освобождение Молдавии и растущие антифашистские настроения в Румынии, обеспечили Красной Армии необходимые условия для дальнейшего преследования нацистов на юго-западном направлении. Чтобы развить успех предыдущей кампании, Ставка Верховного Главнокомандования принимает решение ввести войска в Румынию, чья армия к этому времени уже перешла на сторону советских войск и оказывала им всяческую поддержку", - говорится на сайте Минобороны.

В документах подчёркивается, что "в занятых Красной Армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения все существующие в этих районах румынские органы власти и существующую систему экономического и политического устройства. К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий".

Кроме того, подборка содержит сведения о действиях наших войск и больших потерях германской армии - разгроме в период проведения операции с 20 по 31 августа 1945 г.

"18 пехотных и танковых дивизий. В итоге наступательной операции, произведенных в тесном взаимодействии войск 2-го и 3-го Украинских фронтов и завершившихся разгромом группировки немецко-фашистских войск на Юге, потери немецко-фашистских войск составили: 150 тыс. убитыми, 106 тыс. пленными, более 830 танков и самоходных орудий, более 330 самолетов и более 3,5 тыс. орудий разных калибров", - отмечается в материалах.

О героизме и самоотверженности воинов Красной армии свидетельствует серия рассекреченных наградных документов.

"Так, гвардии старший сержант Прокофий Баранов, командовавший самоходной установкой ИСУ-122, в бою при Плоешти 29 августа 1944 года ценой своей жизни уничтожил три орудия крупного калибра, шесть автомашин, 30 солдат и офицеров противника. Санинструктор 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка гвардии младший сержант Емельян Белинский в бою 30 августа 1944 года эвакуировал с поля битвы 25 человек, погибнув сам. Они были посмертно награждены орденами Отечественной войны II степени", - отмечается в документах.