Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Бухареста

Минобороны России рассекретило подборку исторических документов о ходе Бухарестско-Арадской операции к 75-летию освобождения Бухареста. Фотокопии постановлений, журналов боевых действий, политдонесений, газетных публикаций и наградных листов опубликованы на сайте российского оборонного ведомства в пятницу.
"Освобождение Молдавии и растущие антифашистские настроения в Румынии, обеспечили Красной Армии необходимые условия для дальнейшего преследования нацистов на юго-западном направлении. Чтобы развить успех предыдущей кампании, Ставка Верховного Главнокомандования принимает решение ввести войска в Румынию, чья армия к этому времени уже перешла на сторону советских войск и оказывала им всяческую поддержку", - говорится на сайте Минобороны.
В документах подчёркивается, что "в занятых Красной Армией районах советов и органов советской власти не создавать, сохранить без изменения все существующие в этих районах румынские органы власти и существующую систему экономического и политического устройства. К румынскому гражданскому населению относиться с советским достоинством, не допускать никаких самочинных и произвольных действий".
Кроме того, подборка содержит сведения о действиях наших войск и больших потерях германской армии - разгроме в период проведения операции с 20 по 31 августа 1945 г.
"18 пехотных и танковых дивизий. В итоге наступательной операции, произведенных в тесном взаимодействии войск 2-го и 3-го Украинских фронтов и завершившихся разгромом группировки немецко-фашистских войск на Юге, потери немецко-фашистских войск составили: 150 тыс. убитыми, 106 тыс. пленными, более 830 танков и самоходных орудий, более 330 самолетов и более 3,5 тыс. орудий разных калибров", - отмечается в материалах.
О героизме и самоотверженности воинов Красной армии свидетельствует серия рассекреченных наградных документов.
"Так, гвардии старший сержант Прокофий Баранов, командовавший самоходной установкой ИСУ-122, в бою при Плоешти 29 августа 1944 года ценой своей жизни уничтожил три орудия крупного калибра, шесть автомашин, 30 солдат и офицеров противника. Санинструктор 6-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка гвардии младший сержант Емельян Белинский в бою 30 августа 1944 года эвакуировал с поля битвы 25 человек, погибнув сам. Они были посмертно награждены орденами Отечественной войны II степени", - отмечается в документах.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях
ЦБ Азербайджана планирует 2 сентября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Госпредприятия Азербайджана испытывают сложности с погашением по привлеченным кредитам – Счетпалата
SOCAR на рубеже 2024-2025гг планирует завершить модернизацию БНПЗ
Пять пострадавших в ДТП на юге Азербайджана остаются на стационарном лечении – Минздрав
Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%
Граждане России в I полугодии 2019г составили 11% от иностранных гостей в отелях Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США