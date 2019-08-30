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СНГ 30.08.2019 09:49

Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Рябошапки новым генеральным прокурором, сообщает сайт главы государства.

"Назначить Рябошапку Руслана Георгиевича Генеральным прокурором", - говорится в тексте указа.

Верховная рада в ночь на пятницу, 30 августа, поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора Украины по представлению президента страны Владимира Зеленского.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНПРОКУРОР, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]