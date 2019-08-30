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СНГ 30.08.2019 10:02

Макрон обсудил с Зеленским необходимость прогресса по решению кризиса на востоке Украины - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и напомнил о важности прогресса по решению кризиса на востоке Украины, сообщает Елисейский дворец.

"С прицелом на саммит глав государств и правительств Нормандского формата в сентябре, он (Макрон - ИФ) напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по политическим инициативам и мерам в сфере безопасности, необходимым для решения конфликта на востоке Украины", - отмечается в коммюнике канцелярии главы французского государства.

Макрон в ходе состоявшегося в четверг разговора рассказал собеседнику о "последствиях переговоров, проведённых с президентом РФ в Форте Брегансон, а также - переговоров на саммите G7".

Также президент Франции поздравил Зеленского с утверждением Верховной Радой Алексея Гончарука на посту премьера Украины.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]