Макрон обсудил с Зеленским необходимость прогресса по решению кризиса на востоке Украины - Елисейский дворец

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и напомнил о важности прогресса по решению кризиса на востоке Украины, сообщает Елисейский дворец.
"С прицелом на саммит глав государств и правительств Нормандского формата в сентябре, он (Макрон - ИФ) напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по политическим инициативам и мерам в сфере безопасности, необходимым для решения конфликта на востоке Украины", - отмечается в коммюнике канцелярии главы французского государства.
Макрон в ходе состоявшегося в четверг разговора рассказал собеседнику о "последствиях переговоров, проведённых с президентом РФ в Форте Брегансон, а также - переговоров на саммите G7".
Также президент Франции поздравил Зеленского с утверждением Верховной Радой Алексея Гончарука на посту премьера Украины.
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