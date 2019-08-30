Самолет с освобожденными украинцами приземлится в пять утра в Киеве - Венедиктов

Самолет с освобожденными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев, сообщил главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
"В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал он в своем телеграм-канале в пятницу.
Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.
"Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем!", - говорится в сообщении на странице Рябошапки в фейсбуке.
В ходе первого телефонного разговора между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, состоявшегося по инициативе украинской стороны 12 июля, лидеры России и Украины обсуждали ситуацию в Донбассе и обмен пленными, перспективы переговоров в нормандском формате.
В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им.
В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.
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