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Президент Южной Кореи заявил, что готов сотрудничать с Японией, когда бы она ни решила вернуться за стол переговоров

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в интервью газете Bangkok Post выразил надежду на возобновление сотрудничества между Сеулом и Токио и решение существующих проблем между двумя странами путем диалога.

"Я готов принять и сотрудничать с Японией, когда она вернется за стол переговоров для диалога и сотрудничества, когда бы это ни произошло", - сказал Мун Чжэ Ин.

По его словам, весьма "тревожно", что Токио осуществило "необоснованное экономическое возмездие против Кореи в связи с историческими проблемами".

"Это тем более шокирует, что Япония на протяжении многих лет получала значительные выгоды от порядка свободной торговли и активно выступала за свободную торговлю на международной арене. Ущерб, нанесенный японскими мерами, негативно скажется не только на Корее, но и на мировой экономике", - отметил президент Южной Кореи.

Он добавил, что корейское правительство намерено решить этот вопрос дипломатическим путем.

"Позиция Кореи заключается в том, что вопросы истории должны рассматриваться отдельно от экономического сотрудничества, которое должно поддерживаться. Нет смысла вредить экономике друг друга из-за проблем, которые лежат за пределами экономической сферы", - заявил глава Республики Корея.

"Я надеюсь, что Япония и Корея исполнят свои обязательства, чтобы будущие поколения в Восточной Азии смогли испытать процветание, достигнутое благодаря сотрудничеству. Я хотел бы попросить АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии-ИФ), близкого друга, который сотрудничает как с Кореей, так и с Японией, работать вместе, чтобы направить Японию на путь диалога и дипломатических консультаций", - добавил он.

В начале августа кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля уже в конце этого месяца.

В Сеуле заявили, что такой шаг японской стороны подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран.

Ранее 4 июля Япония приняла решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Южнокорейское правительство отвергло эти утверждения. В Сеуле заявили, что ограничения с японской стороны являются политически мотивированным "экономическим возмездием" после того, как Верховный Суд Южной Кореи в 2018 году приказал японским фирмам выплатить компенсации южнокорейским жертвам принудительного труда во время японской колонизации Корейского полуострова в 1910-45 годах.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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