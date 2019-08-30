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Дальнее зарубежье 30.08.2019 10:41

Личный помощник Трампа уходит в отставку - газета

Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.

По словам собеседников издания, Вестерхут, которая служила помощником Трампа с первого дня его администрации, ушла в отставку в четверг.

По их данным, ее увольнение произошло после того, как президенту стало известно, что его помощница поделилась подробностями его отпуска в Нью-Джерси с журналистами.

Решение об отставке Вестерхут было принято, как только Трамп узнал о произошедшем. Теперь она считается уволенным сотрудником, и ей не разрешено возвращаться в Белый дом в пятницу.

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Тэги: США, ТРАМП, ВЕСТЕРХУТ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]