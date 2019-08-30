Личный помощник Трампа уходит в отставку - газета

Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.

По словам собеседников издания, Вестерхут, которая служила помощником Трампа с первого дня его администрации, ушла в отставку в четверг.

По их данным, ее увольнение произошло после того, как президенту стало известно, что его помощница поделилась подробностями его отпуска в Нью-Джерси с журналистами.

Решение об отставке Вестерхут было принято, как только Трамп узнал о произошедшем. Теперь она считается уволенным сотрудником, и ей не разрешено возвращаться в Белый дом в пятницу.