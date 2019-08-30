Личный помощник Трампа уходит в отставку - газета

Личный помощник президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхут покидает свой пост, сообщает The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.
По словам собеседников издания, Вестерхут, которая служила помощником Трампа с первого дня его администрации, ушла в отставку в четверг.
По их данным, ее увольнение произошло после того, как президенту стало известно, что его помощница поделилась подробностями его отпуска в Нью-Джерси с журналистами.
Решение об отставке Вестерхут было принято, как только Трамп узнал о произошедшем. Теперь она считается уволенным сотрудником, и ей не разрешено возвращаться в Белый дом в пятницу.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Армения готовят новую министерскую встречу по Карабаху
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан для участия в совместных учениях
ЦБ Азербайджана планирует 2 сентября на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов
Госпредприятия Азербайджана испытывают сложности с погашением по привлеченным кредитам – Счетпалата
SOCAR на рубеже 2024-2025гг планирует завершить модернизацию БНПЗ
Пять пострадавших в ДТП на юге Азербайджана остаются на стационарном лечении – Минздрав
Отели и гостиницы Азербайджана в I полугодии 2019г увеличили доходы на 12,4%, расходы – на 4,5%
Граждане России в I полугодии 2019г составили 11% от иностранных гостей в отелях Азербайджана
ИВ Гедабекского района потратит почти 1 млн манатов на ремонт административного здания
Atlas ES построит в Гяндже многоквартирный дом за 3,3 млн манатов
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Еще одна компания стала партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Баку претендует на проведение 73-го Международного конгресса астронавтики
Президент Казахстана осенью посетит Киргизию с государственным визитом - МИД
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США