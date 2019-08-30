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Регион 30.08.2019 10:54

Россия ждёт от Турции подтверждения интереса к отправке на МКС турецкого астронавта - гендиректор "Главкосмоса"

Турецкая сторона обсудит и примет решение по поводу предложения главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина об отправке астронавта этой страны в космос к столетию Турецкой республики, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Я предполагаю, что турецкая сторона должна ещё обсудить предложение и принять решение. Они должны подтвердить свой интерес и определиться со сроками", - сказал Лоскутов.

Он отметил, что контакты по вопросу сотрудничества в космической отрасли ведутся с турецкой стороной не только на высшем уровне, но и в рабочем порядке и вопрос подготовки турецкого астронавта уже обсуждался специалистами.

"Естественно, на рабочем уровне такие вопросы обсуждались, но дело не доводилось до каких-то конкретных бумаг", - сказал гендиректор "Главкосмоса".

Он напомнил, что у России богатый опыт подготовки иностранных астронавтов.

"С учётом того, что у нас уже есть опыт подготовки астронавта Объединённых Арабских Эмиратов, 25 сентября полетит их первый астронавт, сейчас с Индией все начинает разворачиваться, поэтому почему бы и Турции не заинтересоваться этим проектом, тем более с учётом грядущего юбилея республики?" - сказал Лоскутов.

Накануне Рогозин в ходе посещения авиасалона "МАКС" президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил турецкому лидеру организовать отправку на Международную космическую станцию турецкого астронавта.

"У нас есть предложение к вам совместное - к юбилею республики организовать полет турецкого астронавта на орбиту. Центр подготовки космонавтов готов к этой работе", - сказал Рогозин.

В свою очередь Эрдоган подтвердил, что Анкара готова к сотрудничеству с Россией. "Мы присоединимся к вашей священной работе, так скажем. Еще раз хочу выразить благодарность от всей своей нации. Большое вам спасибо за проделанную работу", - отметил турецкий лидер.

В тот же день глава "Роскосмоса" сообщил журналистам, что Россия и Турция начали переговоры по подготовке турецкого космонавта для отправки на МКС.

"Именно такое предложение (подготовка турецкого космонавта - ИФ) по согласованию с турецкой делегацией я сегодня сформулировал президенту Турции. Надеюсь, это будет началом большой серьёзной работы. Это такое больше организующее нашу работу заявление, теперь потребуется закрепить в соответствующих документах договоренности с нашими турецкими коллегами", - заявил журналистам Рогозин.

Он сообщил, что обсуждаются и другие варианты сотрудничества в космической сфере.

"Главкосмос" - дочерняя компания "Роскосмоса", является оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, ТУРЦИЯ, АСТРОНАВТ


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