"Главкосмос" рассчитывает, что полет астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов в космос не станет единичным проектом, сообщил "Интерфаксу" глава компании Дмитрий Лоскутов.

"Мы рассчитываем, что будет продолжение", - сказал Лоскутов, отвечая на вопрос о том, запланированы ли в будущем новые полёты астронавтов из ОАЭ на российских кораблях.

По его словам, этот вопрос будет решаться на уровне национальных космических ведомств.

Как ранее сообщал "Интерфакс", первым астронавтом ОАЭ стал Хаззаа аль-Мансури. Он отправится на МКС 25 сентября вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Миер, а вернется 3 октября.

В настоящее время Аль-Мансури завершает тренировочный курс в подмосковном Центре подготовки космонавтов.

"Главкосмос" - дочерняя компания "Роскосмоса", является оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации.