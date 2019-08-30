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СНГ 30.08.2019 11:08

Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с ОАЭ в космосе - руководитель "Главкосмоса"

"Главкосмос" рассчитывает, что полет астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов в космос не станет единичным проектом, сообщил "Интерфаксу" глава компании Дмитрий Лоскутов.

"Мы рассчитываем, что будет продолжение", - сказал Лоскутов, отвечая на вопрос о том, запланированы ли в будущем новые полёты астронавтов из ОАЭ на российских кораблях.

По его словам, этот вопрос будет решаться на уровне национальных космических ведомств.

Как ранее сообщал "Интерфакс", первым астронавтом ОАЭ стал Хаззаа аль-Мансури. Он отправится на МКС 25 сентября вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Миер, а вернется 3 октября.

В настоящее время Аль-Мансури завершает тренировочный курс в подмосковном Центре подготовки космонавтов.

"Главкосмос" - дочерняя компания "Роскосмоса", является оператором внешнеэкономической деятельности госкорпорации.

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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, КОСМОС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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