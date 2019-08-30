Глава Роскосмоса констатирует неизбежность милитаризации космоса

Космическое пространство в будущем может стать милитаризованным, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Медленно, но верно идёт к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом", - написал Рогозин в твиттере.

Так он прокомментировал сообщение в той же сети российского телеведущего Владимира Соловьева.

"В США начало работу космическое командование и "скоро" будут созданы космические войска, заявил Трамп. "Космос - следующая область военных действий", - провозгласил он", - написал журналист.

В ночь на пятницу по московскому времени состоялась церемония учреждения космического командования Вооружённых сил США. Глава Белого дома заявил, что оно будет играть ключевую роль в защите американских спутников от нападений, а также поможет в случае пуска в сторону США ракет.

"Мы должны защищать свободу эксплуатации спутников в космосе, а также уничтожать ракеты", - сказал Дональд Трамп на церемонии.

Он пояснил, что создание такой командной структуры в армии означает, что теперь США считают космос отдельным потенциальным театром военных действий. Командование, по его словам, позволит противостоять странам, "которые стремятся бросить нам вызов в космосе".

"Мы должны убедиться в том, что наше доминирование в космосе никогда не будет поставлено под вопрос", - заявил президент США. Он отметил, что для этого, в частности, требуется разработка новейших и уникальных военных технологий.