Brent подорожала до $61,1 за баррель, цена WTI опускается

Нефть Brent торгуется в небольшом плюсе, WTI слабо дешевеет в пятницу, при этом цены обеих марок завершают неделю ростом благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 составляет $61,1 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $61,08 за баррель, поднявшись на $0,59 (0,98%).

Фьючерс на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,13 (0,23%) - до $56,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,93 (1,67%), до $56,71 за баррель.

С начала этой недели Brent прибавила в цене 2,7%, WTI - 4,4%.

Поддержку рынку накануне оказали слова официального представителя министерства торговли КНР Гао Фэна о том, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Стремление Китая избежать дальнейшей эскалации конфликта, было позитивно воспринято трейдерами, опасающимися, что разгорающаяся торговая война приведет к существенному усилению глобального экономического подъема и, соответственно, спроса на нефть.

Данные Минэнерго США, обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн баррелей, рекордными темпами с июня.

"Резкое падение запасов нефти в США напомнило трейдерам, что ОПЕК и ее союзники продолжают ограничивать добычу, и это будет способствовать дальнейшему сокращению предложения на рынке", - цитирует MarketWatch аналитика Oanda Эдварда Мойю.

В центре внимания инвесторов остается приближающийся к восточному побережью штата Флорида ураган "Дориан", которому уже присвоена четвертая категория. Ураган, вероятно, не затронет нефтедобывающий регион в Мексиканском заливе, но трейдеры продолжают следить за ситуацией.