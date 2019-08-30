Переговоры Украины и России по обмену удерживаемыми продолжаются - СБУ

В Службе безопасности Украины заявили, что процесс переговоров по обмену удерживаемыми с Россией продолжается.

"Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в соцсети Фейсбук.

Также она попросила не распространять непроверенную информацию.

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.