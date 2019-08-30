Банки РФ могут обязать продавать гражданам их собственные кредиты с дисконтом - газета

У российских банков может появиться обязанность продавать гражданам их собственные кредиты с большим дисконтом, сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития.
Предполагается, что кредитор перед передачей долга третьему лицу должен будет предложить его по аналогичной цене самому должнику. "По сути, речь идет о списании кредита - долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера. И даже упустив момент, гражданин сможет потом выкупить долг у владельца с дисконтом", - отмечает газета.
Планируется, что условия будут применяться к требованиям, по которым на момент заключения цессионного договора имеется просрочка не менее 30 календарных дней, и не будут распространяться на уступку в ходе исполнительного производства либо банкротства.
Дискуссия о рисках, связанных с чрезмерным ростом потребительского кредитования в России, возникла несколько месяцев назад, главные оппоненты - Минэкономразвития и ЦБ - не раз расходились в оценке этих рисков. Так, в начале июня в рамках Петербургского международного экономического форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что существенный рост необеспеченного кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию, и если ничего не предпринимать, то она может наступить в 2021 году. Глава Банка России Эльвира Набиуллина абсолютно не согласилась с этим тезисом. Она отметила, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.
В середине июля Орешкин в очередной раз предсказал взрыв на рынке потребкредитования в 2021 году. По его словам, полностью безболезненно выйти из этой ситуации уже не получится, правительство прорабатывает механизмы помощи гражданам, которые попадут в сложную финансовую ситуацию. При этом министр отметил, что ситуацию для рынка потребкредитования можно охарактеризовать как "пузырь", но для экономики в целом и с точки зрения рисков для финансовой системы она таковой не является.
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