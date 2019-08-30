Манат укрепился к евро, стабилен к рублю и доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 30 августа ЦБА определил 1,8777 манат/1EUR (29 августа - 1,8839 /1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 августа сохранил 0,0255 манат/1RUB.
Ф.Исазаде
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