Обмен удерживаемыми между Украиной и РФ пока не состоялся, процесс продолжается - офис Зеленского

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности, сообщает утром в пятницу Офис президента Украины.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении на Фейсбук.

Ранее спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила: "Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго".

Она также попросила не распространять непроверенную информацию.

В ночь на пятницу генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.