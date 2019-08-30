Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.08.2019 14:16

Обмен удерживаемыми между Украиной и РФ пока не состоялся, процесс продолжается - офис Зеленского

Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается, информация о его завершении не соответствует действительности, сообщает утром в пятницу Офис президента Украины.

"Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники". Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится Офис президента сообщит об этом на официальных каналах", - говорится в сообщении на Фейсбук.

Ранее спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила: "Сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго".

Она также попросила не распространять непроверенную информацию.

В ночь на пятницу генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ОБМЕН, РОССИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


Зеленский надеется, что результаты переговоров по обмену удерживаемых лиц между РФ и Украиной будут в ближайшие дни Порошенко заверил, что Украина делает всё возможное для скорейшего освобождения пленных Киев готов обменять задержанных в Донбассе россиян на находившихся под стражей в РФ украинцев - Порошенко Порошенко контролировал каждый этап обмена пленными, пишет его пресс-секретарь Киев готов отдать более 200 человек в рамках обмена пленными - глава спецслужбы Савченко обнародовала скорректированные списки россиян, осужденных на Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]