Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 30.08.2019 10:11

Уровень освоения средств в рамках ГИП в I полугодии составил всего 35% - Гюльмамедов

Счетная палата отмечает низкий уровень освоения средств в I-ом полугодии 2019 года в рамках реализации Государственной инвестиционной программы (ГИП) Азербайджана.

«ГИП на 2019 год оценивается в 6 млрд 261,6 млн манатов. При этом в первом полугодии было использовано средств программы на сумму 2 млрд 195,4 млн манатов. Уровень освоения составил 35,1%, что ниже показателя за последние несколько лет», - отмечает председатель Счетпалаты Вугар Гюльмамедов в анализе исполнения госбюджета Азербайджана за январь-июнь.

По его данным в январе-июне текущего года не началось финансирование проектов общей стоимостью 755,6 млн манатов.

«Кроме этого, в ГИП предусмотрены средства в размере 10 млн манатов на подготовку проектно-сметной документации, привлечение консультантов и на др. цели. Однако, в первом полугодии на эти цели было потрачено лишь 86,7 тыс. манатов, т.е. 0,9% предусмотренных средств», - подчеркнул глава палаты.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ГИП, ОЦЕНКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]