Уровень освоения средств в рамках ГИП в I полугодии составил всего 35% - Гюльмамедов

Счетная палата отмечает низкий уровень освоения средств в I-ом полугодии 2019 года в рамках реализации Государственной инвестиционной программы (ГИП) Азербайджана.
«ГИП на 2019 год оценивается в 6 млрд 261,6 млн манатов. При этом в первом полугодии было использовано средств программы на сумму 2 млрд 195,4 млн манатов. Уровень освоения составил 35,1%, что ниже показателя за последние несколько лет», - отмечает председатель Счетпалаты Вугар Гюльмамедов в анализе исполнения госбюджета Азербайджана за январь-июнь.
По его данным в январе-июне текущего года не началось финансирование проектов общей стоимостью 755,6 млн манатов.
«Кроме этого, в ГИП предусмотрены средства в размере 10 млн манатов на подготовку проектно-сметной документации, привлечение консультантов и на др. цели. Однако, в первом полугодии на эти цели было потрачено лишь 86,7 тыс. манатов, т.е. 0,9% предусмотренных средств», - подчеркнул глава палаты.
А.Азизов
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