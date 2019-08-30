Госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 0,8%

Госдолг Азербайджана на 1 июля 2019 года оценивается в 16 млрд 510,2 млн манатов ($9 млрд 711,9 млн по текущему курсу) или 20,7% ВВП.

На 1 января 2019 года госдолг составлял 16 млрд 496,2 млн манатов. Таким образом, в январе-июне 2019 года госдолг вырос на 0,8%.

«В структуре госдолга на 1 июля 2019 года на внешний долг приходится $8 млрд 920 млн (15 млрд 164,1 млн манатов - ИФ), на внутренний долг - 1 млрд 346,1 млн манатов. При этом в январе-июне 2019 году объем внешнего долга сократился на 0,08%, тогда как внутренний долг увеличился на 2%», - отмечает председатель Счетпалаты Вугар Гюльмамедов в анализе исполнения госбюджета Азербайджана за январь-июнь.

Он подчеркнул, что по состоянию на 1 июля 2019 года Азербайджан подписал с международными финансовыми институтами и другими кредитными организациями соглашений о кредитах на общую сумму $12,2 млрд.

«В целом, внешний долг на душу населения на 1 июля 2019 года составляет $890,8 и за первое полугодие снизился на 0,9%», - отмечает Гюльмамедов.

Как сообщалось ранее, согласно оценкам правительства, в 2025 году объем госдолга Азербайджана должен сократиться до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

А.Азизов