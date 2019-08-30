Долларизация по банковским вкладам населения в Азербайджане в январе-июле сократилась до 56,3% - ЦБ

Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) в январе-июле 2019 года выросли на 2,4% – до 8 млрд 580 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

При этом в июле банковские вклады населения по сравнению с показателем на конец июня текущего года сократились на 1,8% или на 156,3 млн манатов.

По данным ЦБА, банковские вклады населения в инвалюте за отчетный период сократились на 7,6% - до 4 млрд 435,4 млн манатов или 56,3% всех вкладов населения (по итогам 2018 года удельный вес вкладов в инвалюте составил 62,5%).

Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-июле 2019 года вырос на 19,2% - до 3 млрд 744,7 млн манатов или 43,7% всех вкладов.

На 31 июля 2019 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 97 млн манатов, нерезидентов – 482,1 млн манатов. С начала года вклады резидентов выросли на 6,4%, нерезидентов – сократились на 36,9%.

В целом, на 1 августа, объем вкладов и депозитов в банках в Азербайджане составляет 22 млрд 383,9млн манатов, что на 2,3% больше показателя на конец 2018 года.

А.Азизов