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Финансы 30.08.2019 11:17

Банки и НБКО в Азербайджане за 7 месяцев увеличили потребкредитование на 11,6% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-июле 2019 года увеличился на 5,1% - до 13 млрд 681,4 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало августа составляет 1 млрд 487,4 млн манатов (спад с начала года на 6,2% - ИФ) или 10,9% всех кредитов.

На 1 августа 2019 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 202,8 млн манатов (рост на 5%) или 16,1% всех кредитов, частными банками - 11 млрд 139,4 млн манатов (рост на 5,8%) или 81,4% всех кредитов. Остальные 339,1 млн манатов (спад на 13,5%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на начало августа 2019 года на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 944,1 млн манатов (рост на 10,8%), в иностранной валюте - 4 млрд 737,3 млн манатов (спад на 4,2%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец июля 2019 года составляет 34,6% (на конец 2018г - 38%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 31 июля 2019 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 289,7 млн манатов (16,7% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 408,3 млн манатов (3%), сельское хозяйство и переработку – 499,5 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 353 млн манатов (2,6%), промышленность и производственный сектор – 902,1млн манатов (6,6%), транспорт и связь - 1 млрд 274,4 млн манатов (9,3%), на домохозяйства - 5 млрд 938,3 млн манатов (43,4%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в отчетный период вырос на 11,6%.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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