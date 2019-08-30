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Финансы 30.08.2019 11:30

Доходность ГНФАР в I полугодии по инвестициям в акции составила 13,1%

Доходность активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), вложенных в акции, в первом полугодии 2019 года составила 13,1%, отмечает председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов.

«Доходность по активам ГНФАР, вложенных в акции, в первом полугодии 2019 года составила 13,1%, тогда как по итогам 2018 года по этому параметру имело место отрицательная доходность в 6,6%», - отмечает Гюльмамедов в анализе исполнения госбюджета Азербайджана за январь-июнь.

Он подчеркнул, что доходность по акциям стала самым высоким показателем доходности среди различных подгрупп активов ГНФАР.

"В целом, за первое полугодие активы ГНФАР выросли на 10,3%. Рост был достигнут за счет увеличения доходов от управления средствами и бюджета ГНФАР", - говорится в анализе.

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

На конец первого полугодия 2019 года объем активов ГНФАР составил $42 млрд 463,7 млн.

А.Мамедов

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Тэги: ГНФАР, АКЦИИ, ДОХОДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]