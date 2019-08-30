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СНГ 30.08.2019 12:43

Зеленский поедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа-1 сентября посетит с официальным визитом Польшу, сообщает сайт главы украинского государства.

"31 августа президент Украины Владимир Зеленский осуществит официальный визит в республику Польша по приглашению президента этой страны Анджея Дуды. Программой предусмотрены встречи Зеленского с Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса", - сказано в сообщении.

1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут там.

Как сообщалось, 28 августа советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о запланированной встрече Дональда Трампа с Зеленским в Варшаве.

30 августа Трамп объявил, что решил отменить визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан".

"Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели", - сказал Трамп.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]