Зеленский поедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа-1 сентября посетит с официальным визитом Польшу, сообщает сайт главы украинского государства.

"31 августа президент Украины Владимир Зеленский осуществит официальный визит в республику Польша по приглашению президента этой страны Анджея Дуды. Программой предусмотрены встречи Зеленского с Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса", - сказано в сообщении.

1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут там.

Как сообщалось, 28 августа советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил о запланированной встрече Дональда Трампа с Зеленским в Варшаве.

30 августа Трамп объявил, что решил отменить визит в Польшу в связи с приближением к американской территории мощного урагана "Дориан".

"Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели", - сказал Трамп.