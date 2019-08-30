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Дальнее зарубежье 30.08.2019 11:33

Талибы захватили контроль над афганским уездом на границе с Таджикистаном

Приграничный с Таджикистаном уезд Чах-Аб афганской провинции Тахар в пятницу перешел под контроль боевиков движения "Талибан" , сообщают местные СМИ со ссылкой на начальника уездной полиции Хашмата Муслима.

Утром в пятницу талибы захватили административный центр уезда, подожгли несколько правительственных зданий. Потери сторон не уточняются.

Пресс-секретарь губернатора провинции Тахар Мохаммад Джавад Джохари заявил Ariana News, что на окраинах уездного центра продолжаются бои между боевиками и правительственными силами.

Сообщается также, что в пятницу столкновения с талибами произошли в других уездах провинции Тахар: Янги-Кала, Рустак, и Даргад, также граничащих с Таджикистаном.

Накануне власти Афганистана заявили о начале масштабной военной операции против боевиков "Талибан" в соседней с Тахаром провинции Бадахшан.

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Тэги: АФГАНИСТАН, УЕЗД, ТАЛИБЫ, ТАДЖИКИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]