Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 30.08.2019 12:19

SOCAR на рубеже 2024-2025гг планирует завершить модернизацию БНПЗ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджан, ГНКАР) планирует в конце 2024 года - в 2025 году полностью завершить работы по реконструкции и модернизации на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Г.Алиева (БНПЗ), сообщил директор проекта Нихал Аллахавердиев журналистам в пятницу.

Первоначально проект реконструкции и модернизации БНПЗ планировалось завершить к 2022 году.

"Проект, реализуемый поэтапно, планируется полностью завершить в конце 2024 года - в 2025 году. В 2025 году годовая мощность БНПЗ по переработки составит 7,5 млн тонн", - отметил он.

По словам Аллахвердиева, в проекте произошли изменения, касающиеся работ по реконструкции существующих установок. В частности, изначально предусматривалось осуществить реконструкцию 6 установок: ЭЛОУ-АВТ-6, каталитического крекинга, каталитического риформинга, гидроочитстки нафты, гидроочистки вакуумного газойля и установки регенерации аминов.

«Однако анализ результатов технического аудита, проведённого компанией TR в момент остановки завода на ремонт в октябре прошлого года, выявил, что эти установки, подлежащие реконструкции находятся в худшем состоянии, чем предполагалось. Это резко увеличивало объем работ и приравнивало стоимость реконструкции к стоимости строительства новых установок", - пояснил он.

Директор проекта отметил, что в рамках реконструкции установки каталитического крекинга требуется замена до 90% оборудования. Кроме того, в этом случае возникла бы необходимость в остановке установки на 15-18 месяцев вместо планируемых двух месяцев. Это, в свою очередь, потребовало бы импорт в Азербайджан больших объёмов автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина и сырья для заводов производственного объединения "Азерхимия", что привело бы к большим расходам.

С учетом всех этих фактов испанская "Tecnicas Reunidas" (подрядчик по реконструкции установок на БНПЗ -ИФ) и подрядчик по управлению проектом "PMC" рекомендовали SOCAR заменить новыми действующие установки ЭЛОУ-АВТ-6, каталитического крекинга, каталитического риформинга, гидроочитстки нафты, гидроочистки вакуумного газойля и установки регенерации аминов.

По данным Аллахвердиева, рекомендации были представлены SOCAR и было принято решение о строительстве установок ЭЛОУ-АВТ-6, каталитического крекинга, каталитического риформинга, гидроочитстки нафты, гидроочистки вакуумного газойля и установки регенерации аминов, а также дополнительно о строительстве водородной установки с применением самых современных технологий для производства в течение 25-30 лет высококачественного топлива и обеспечения надёжной эксплуатации завода на длительный срок.

«Работы в этом направлении уже ведутся. Параллельно, для обеспечения выпуска в 2021 году дизельного топлива по стандартам "Euro-5" и до ввода в строй новых установок, на существующих будет проведена небольшая реконструкция для обеспечения их надёжной работы на следующие 4-5 лет", - сказал он.

По словам Аллахвердиева, в настоящее время на БНПЗ, годовая мощность которого по переработке нефти составляет 6 млн тонн, работают 6 установок: ЭЛОУ-АВТ, каталитический крекинг, каталитический риформинг, гидроочистки нафты, гидроочистки газойля и коксования. В результате модернизации и реконструкции на БНПЗ в 2021 году будут работать 17 установок, в 2025 году- 24.

Он также сообщил, что выпуск автомобильного бензина по стандартам Euro-5 на заводе будет налажен "через некоторое время" после того, как начнется производство высококачественного дизеля.

Аллахвердиев добавил, что стоимость проекта модернизации и реконструкции завода на данный момент составляет $2,2 млрд, «но окончательная цена будет определена и объявлена после выбора подрядчиков на строительство новых установок».

После модернизации на БНПЗ будет производиться 2,2 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн, дизельного топлива – 2,9 млн тонн в год вместо нынешних 1,9 млн тонн, реактивного топлива – 1 млн тонн вместо нынешних 600 тыс. тонн, нефтехимической продукции – 390 тыс. тонн вместо нынешних 112 тыс. тонн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БНПЗ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, СРОКИ


Похожие новости


SOCAR завершила I этап реконструкции и модернизации Бакинского НПЗ - глава компании Реконструкция БНПЗ обойдется в $2,2 млрд - SOCAR Правительство Азербайджана в течение нескольких лет будет выделять из бюджета средства на реконструкцию БНПЗ SOCAR заплатит испанской Tecnicas Reunidas около $800 млн в рамках реконструкции установок БНПЗ Испанская Tecnicas Reunidas стала EPC-подрядчиком SOCAR по реконструкции установок Бакинского НПЗ Стоимость модернизации БНПЗ составит $1,5-$1,7 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]