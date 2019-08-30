SOCAR на рубеже 2024-2025гг планирует завершить модернизацию БНПЗ

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджан, ГНКАР) планирует в конце 2024 года - в 2025 году полностью завершить работы по реконструкции и модернизации на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Г.Алиева (БНПЗ), сообщил директор проекта Нихал Аллахавердиев журналистам в пятницу.

Первоначально проект реконструкции и модернизации БНПЗ планировалось завершить к 2022 году.

"Проект, реализуемый поэтапно, планируется полностью завершить в конце 2024 года - в 2025 году. В 2025 году годовая мощность БНПЗ по переработки составит 7,5 млн тонн", - отметил он.

По словам Аллахвердиева, в проекте произошли изменения, касающиеся работ по реконструкции существующих установок. В частности, изначально предусматривалось осуществить реконструкцию 6 установок: ЭЛОУ-АВТ-6, каталитического крекинга, каталитического риформинга, гидроочитстки нафты, гидроочистки вакуумного газойля и установки регенерации аминов.

«Однако анализ результатов технического аудита, проведённого компанией TR в момент остановки завода на ремонт в октябре прошлого года, выявил, что эти установки, подлежащие реконструкции находятся в худшем состоянии, чем предполагалось. Это резко увеличивало объем работ и приравнивало стоимость реконструкции к стоимости строительства новых установок", - пояснил он.

Директор проекта отметил, что в рамках реконструкции установки каталитического крекинга требуется замена до 90% оборудования. Кроме того, в этом случае возникла бы необходимость в остановке установки на 15-18 месяцев вместо планируемых двух месяцев. Это, в свою очередь, потребовало бы импорт в Азербайджан больших объёмов автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина и сырья для заводов производственного объединения "Азерхимия", что привело бы к большим расходам.

С учетом всех этих фактов испанская "Tecnicas Reunidas" (подрядчик по реконструкции установок на БНПЗ -ИФ) и подрядчик по управлению проектом "PMC" рекомендовали SOCAR заменить новыми действующие установки ЭЛОУ-АВТ-6, каталитического крекинга, каталитического риформинга, гидроочитстки нафты, гидроочистки вакуумного газойля и установки регенерации аминов.

По данным Аллахвердиева, рекомендации были представлены SOCAR и было принято решение о строительстве установок ЭЛОУ-АВТ-6, каталитического крекинга, каталитического риформинга, гидроочитстки нафты, гидроочистки вакуумного газойля и установки регенерации аминов, а также дополнительно о строительстве водородной установки с применением самых современных технологий для производства в течение 25-30 лет высококачественного топлива и обеспечения надёжной эксплуатации завода на длительный срок.

«Работы в этом направлении уже ведутся. Параллельно, для обеспечения выпуска в 2021 году дизельного топлива по стандартам "Euro-5" и до ввода в строй новых установок, на существующих будет проведена небольшая реконструкция для обеспечения их надёжной работы на следующие 4-5 лет", - сказал он.

По словам Аллахвердиева, в настоящее время на БНПЗ, годовая мощность которого по переработке нефти составляет 6 млн тонн, работают 6 установок: ЭЛОУ-АВТ, каталитический крекинг, каталитический риформинг, гидроочистки нафты, гидроочистки газойля и коксования. В результате модернизации и реконструкции на БНПЗ в 2021 году будут работать 17 установок, в 2025 году- 24.

Он также сообщил, что выпуск автомобильного бензина по стандартам Euro-5 на заводе будет налажен "через некоторое время" после того, как начнется производство высококачественного дизеля.

Аллахвердиев добавил, что стоимость проекта модернизации и реконструкции завода на данный момент составляет $2,2 млрд, «но окончательная цена будет определена и объявлена после выбора подрядчиков на строительство новых установок».

После модернизации на БНПЗ будет производиться 2,2 млн тонн в год автомобильного бензина вместо нынешних 1,2 млн тонн, дизельного топлива – 2,9 млн тонн в год вместо нынешних 1,9 млн тонн, реактивного топлива – 1 млн тонн вместо нынешних 600 тыс. тонн, нефтехимической продукции – 390 тыс. тонн вместо нынешних 112 тыс. тонн.

Н.Аббасова