Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.08.2019 12:22

Путин в поздравлении Лукашенко с 65-летием отмечает его личный вклад в развитие союзнических отношений России и Беларуси

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю его 65-летия, в которой подтвердил готовность к продолжению "товарищеского диалога и конструктивной совместной работы".

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы на благо братских народов России и Беларуси", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов, подчеркнув, что он уже четверть века "неустанно работает над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач".

"Вы постоянно вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге, будет способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства, наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия - как на двусторонней основе, так и в рамках евразийских интеграционных процессов", - отмечает Путин в поздравлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЛУКАШЕНКО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым Путин поздравил Кадырова с днем рождения отца и открытием новой мечети в Шали Макрон принял приглашение Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года - Кремль Путин поздравил Меркель с юбилеем Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии Путин провел с грузинскими властями мастер-класс по теме "нищая Грузия" - Саакашвили

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]