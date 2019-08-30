Путин в поздравлении Лукашенко с 65-летием отмечает его личный вклад в развитие союзнических отношений России и Беларуси

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю его 65-летия, в которой подтвердил готовность к продолжению "товарищеского диалога и конструктивной совместной работы".

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы на благо братских народов России и Беларуси", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов, подчеркнув, что он уже четверть века "неустанно работает над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач".

"Вы постоянно вносите большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что реализация договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге, будет способствовать дальнейшему укреплению Союзного государства, наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия - как на двусторонней основе, так и в рамках евразийских интеграционных процессов", - отмечает Путин в поздравлении.