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Финансы 30.08.2019 12:28

Госпредприятия Азербайджана испытывают сложности с погашением по привлеченным кредитам – Счетпалата

Счетная палата Азербайджана отмечает рост фактов неспособности госпредприятий погашать кредитные задолженности.

"В последние годы постепенно увеличивается число фактов неспособности госпредприятий к выплатам задолженностей по кредитам, привлеченным как по государственной гарантии, так и без гарантии. Это приводит к тому, что данная задолженность так или иначе выплачивается за счет средств госбюджета", - отмечает председатель Счетпалаты Вугар Гюльмамедов в анализе исполнения госбюджета Азербайджана за январь-июнь.

Гюльмамедов также подчеркивает, что согласно прогнозу (правительства – ИФ) в 2019-2024гг госпредприятия должны будут возвратить в госбюджет 2 млрд 960,8 млн манатов по кредитным выплатам, осуществленным за них посредством бюджетного Фонда обеспечения обязательств по государственному долгу и гарантиям по каждой организации.

А.Мамедов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ГОСПРЕДПРИЯТИЯ, КРЕДИТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]