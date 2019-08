Yankee, Sinclair и Amazon купили у Disney телеканал YES

Walt Disney Co. объявила о продаже кабельного спортивного телеканала Yankee Entertainment and Sports Network LLC (YES) консорциуму инвесторов, в который входят Yankee Global Enterprise, владеющая бейсбольным клубом New York Yankees, Amazon.com Inc. и вещательная компания Sinclair Broadcast Group Inc.

Как сообщается в пресс-релизе Disney, консорциум приобрел 80% акций YES за $3,47 млрд, Остальные 20% уже принадлежат Yankee.

Фонд прямых инвестиций RedBird Capital, а также фонды, управляемые инвестиционной компанией Blackstone Tactical Opportunities, и подразделение суверенного фонда Абу Даби Mubadala Capital предоставили дополнительные средства.

Менее недели назад Sinclair завершила покупку у Disney 21 регионального спортивного телеканала, входящих в подразделение Regional Sports Networks (RSN), за $10,6 млрд. Данное подразделение перешло во владение Disney в рамках сделки по приобретению активов 21st Century Fox Inc. Для одобрения сделки регуляторами США Disney согласилась продать 22 телеканала RSN, включая YES.

YES является одним из наиболее ценных активов в сфере спортивного вещания в США. Телеканал, работающий в Нью-Йорке и его пригородах, сфокусирован на трансляции матчей бейсбольной лиги с участием New York Yankees, а также баскетбольных матчей.

Акции Disney на дополнительных торгах в четверг подешевели на 0,1%, основную сессию они завершили ростом на 0,9%. С начала года капитализация компании увеличилась на 25,7%, до $248,3 млрд.