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Дальнее зарубежье 30.08.2019 14:46

В КНДР приняли поправки в конституцию о полномочиях Ким Чен Ына

Члены Верховного народного собрания (ВНС) КНДР одобрили поправки к конституции, подтверждающие полномочия Ким Чен Ына как лидера страны, говорится в сообщении, распространенном по каналам агентства ЦТАК.

Изменения главы 6 "Государственный аппарат" конституции КНДР приняты на внеочередной сессии собрания в четверг.

В текст конституции добавлен параграф, закрепляющий статус Ким Чен Ына как верховного лидера страны, партии и вооруженных сил КНДР, который избирается в соответствии с единодушным волеизъявлением корейского народа.

Кроме того, в тексте конституции теперь прописано, что председатель Госсовета КНДР вправе издавать постановления ВНС, основные указы, а также решения Госсовета.

"Правовой статус председателя Госсовета КНДР, представляющего нашу страну, теперь еще более укреплен", - отмечается в сообщении ЦТАК.

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Тэги: КНДР, КОНСТИТУЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]