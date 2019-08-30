В КНДР приняли поправки в конституцию о полномочиях Ким Чен Ына

Члены Верховного народного собрания (ВНС) КНДР одобрили поправки к конституции, подтверждающие полномочия Ким Чен Ына как лидера страны, говорится в сообщении, распространенном по каналам агентства ЦТАК.

Изменения главы 6 "Государственный аппарат" конституции КНДР приняты на внеочередной сессии собрания в четверг.

В текст конституции добавлен параграф, закрепляющий статус Ким Чен Ына как верховного лидера страны, партии и вооруженных сил КНДР, который избирается в соответствии с единодушным волеизъявлением корейского народа.

Кроме того, в тексте конституции теперь прописано, что председатель Госсовета КНДР вправе издавать постановления ВНС, основные указы, а также решения Госсовета.

"Правовой статус председателя Госсовета КНДР, представляющего нашу страну, теперь еще более укреплен", - отмечается в сообщении ЦТАК.