Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.08.2019 15:05

Ученые констатируют ухудшение состояния Большого Барьерного рифа

Агентство, ведущее контроль над морским парком на австралийском Большом Барьерном рифе, опубликовало доклад, в котором говорится, что состояние кораллов на нем ухудшилось, и теперь оценивается не как "плохое", как ранее, а как "очень плохое", сообщило в пятницу агентство Associated Press.

"Рост негативного воздействия на протяжении длительного времени на постоянно расширяющейся территории снижает способность экосистемы на восстановление после разрушений, - сообщил председатель агентства Ян Пойнер. - Общие перспективы Большого Барьерного рифа очень плохие".

В докладе, опубликованном в пятницу, говорится, что самой большой угрозой для рифа остается изменение климата. Министр окружающей среды Австралии Сьюсан Лей отметила, что состояние рифа ухудшается из-за ущерба, нанесенного штормами, повышением температуры океана и обесцвечиванием кораллов на протяжении нескольких лет.

Большой Барьерный риф, занесенный в список всемирного наследия, будет реклассифицирован ЮНЕСКО в следующем году в категории "находящийся под угрозой".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АВСТРАЛИЯ, РИФ, УГРОЗА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]