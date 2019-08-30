Укртрансгаз отработал на учениях действия диспетчеров при прекращении Газпромом транзита

АО "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" провели совместные учения, в ходе которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины при остановке "Газпромом" транзита газа с 1 января 2020 года.
Согласно сообщению "Укртрансгаза", были рассмотрены несколько вероятных сценариев развития событий, по каждому из них компания разработала и предложила планы необходимых мероприятий, которые смогут гарантировать Украине успешное прохождение отопительного сезона.
"Предложенные решения были апробированы на различных моделях, они учитывают требования законодательства и международные обязательства украинской стороны. ГТС Украины готова к стабильной работе при реализации "Газпромом" сценария "нулевого транзита", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для увеличения запаса надежности системы компания продолжает выполнять регламентные профилактические и ремонтные работы на объектах. В том числе меняет изоляцию на магистральных газопроводах, модернизирует компрессорные и газоизмерительные станции, работает над созданием новых импортных мощностей и обеспечивает процесс закачки природного газа в ПХГ.
Комплексы работ по технической подготовке ГТС планируется завершить до 15 октября - формального начала отопительного сезона.
Как сообщалось ранее, Украина намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд кубометров. На конец августа в хранилищах находится уже 18 млрд кубометров газа.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны. Пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд кубометров, на выходе - 178,5 млрд кубометров, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд кубометров, Молдавию - 3,5 млрд кубометров.
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