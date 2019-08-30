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Шотландский судья отказался приостанавливать реализацию плана Джонсона по работе парламента

Шотландский судья не стал запрещать реализацию плана премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация BBC.

Решение принято в связи с тем, что судья не увидел "убедительной необходимости" в таком запрете.

Ранее группа из 75 парламентариев направила в суд Шотландии ходатайство о запрете на приостановку работы парламента, к которой стремится Джонсон, напоминает BBC.

Королева Великобритании Елизавета II в среду утвердила предложенную премьером приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.

Перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.

Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.

На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его основных приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.

Британские СМИ указывают, что при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СУДЬЯ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]