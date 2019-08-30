Шотландский судья отказался приостанавливать реализацию плана Джонсона по работе парламента

Шотландский судья не стал запрещать реализацию плана премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация BBC.
Решение принято в связи с тем, что судья не увидел "убедительной необходимости" в таком запрете.
Ранее группа из 75 парламентариев направила в суд Шотландии ходатайство о запрете на приостановку работы парламента, к которой стремится Джонсон, напоминает BBC.
Королева Великобритании Елизавета II в среду утвердила предложенную премьером приостановку деятельности британского парламента со второй недели сентября до 14 октября.
Перерыв в работе парламента начнется не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября - и продлится до 14 октября.
Таким образом, 3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС будет оставаться всего две с половиной недели.
На 14 октября запланировано открытие новой сессии парламента. Она откроется "Речью Королевы", традиционной церемонией, когда королева зачитывает текст правительства о его основных приоритетах на грядущий год. Еще через несколько дней запланирована встреча Совета ЕС - на 17-18 октября.
Британские СМИ указывают, что при таком развитии событий у парламентариев практически не будет времени, чтобы попробовать помешать Джонсону вывести Британию из ЕС без соглашения 31 октября, например, приняв соответствующий закон.
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