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СНГ 30.08.2019 15:47

Власти Молдавии намерены объявить Плахотнюка в международный розыск

Бывший председатель Демократической партии Молдавии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк в скором времени будет объявлен в международный розыск, заявил министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе журналистам в пятницу в Кишиневе.

Он сказал, что МВД приняло все меры для того, чтобы депутат Илан Шор, с которого парламент снял депутатскую неприкосновенность, был объявлен в международный розыск, и "эта же участь должна постигнуть Плахотнюка". Министр отметил, что он намерен говорить об этом в США, куда в субботу отправляется в составе правительственной делегации.

"В ходе моего предстоящего визита в США я сообщу всем учреждениям, что в Республике Молдова возбуждено уголовное дело об узурпации власти в государстве. Я надеюсь, что прокуроры будут действовать более оперативно, нежели рассчитывает Плахотнюк и его сообщники. Нам следует как можно скорее предпринять меры для объявления Плахотнюка в международный розыск и привлечения его к ответственности", - подчеркнул Андрей Нэстасе.

Вице-председатель парламента Александр Слусарь сообщил в пятницу на своей странице в facebook, что получил подтверждение о том, что Плахотнюк подвергается уголовному преследованию "за создание преступной группы, шантаж, мошенничество и отмывание денег". Об этом сообщила прокуратура по запросу Слусаря, который просил проверить "некоторые сомнительные сделки, совершенные Плахотнюком в 2011 году без уплаты налогов". Согласно сообщению, прокуратура ведет уголовное расследование по материалам, полученным от властей Румынии.

Плахотнюк уехал из Молдавии вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию. После этого он подал в отставку с председателя Демпартии, а в конце июля сдал депутатский мандат.

В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года, Следственный комитет России обвинил Плахотнюка в создании преступной группы для подготовки покушения на своего политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.

В феврале 2019 году МВД России обвинило Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн). Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка.

В конце июля следственный департамент МВД России потребовал заочно арестовать Плахотнюка по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем. Российские правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка и экс-депутата от Демпартии Константина Цуцу в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Кроме того, бывшего лидера Демпартии подозревают в причастности к созданию международного преступного сообщества, переправлявшего гашиш из Северной Африки в СНГ. В России с 2012 по 2019 год к уголовной ответственности привлекли более 60 участников этого наркосиндиката. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, МВД, ПЛАХОТНЮК, РОЗЫСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]