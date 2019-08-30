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Дальнее зарубежье 30.08.2019 15:28

Болтон поддержал реформаторские планы премьера Молдавии и усилия президента по сохранению суверенитета страны

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высоко оценил действия правительства Молдавии.

"Теплый прием был в Молдавии со стороны премьер-министра Майи Санду. Она делает великие вещи, чтобы помочь своей стране. Мы обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества по кругу вопросов, связанных с безопасностью, суверенитетом и экономическими реформами Молдавии", - написал Болтон в своем твиттере по итогам визита в Кишинев.

Встречу с президентом Молдавии он также назвал "продуктивной".

"Продуктивная встреча с молдавским президентом Игорем Додоном. Мы обсудили пути возможного углубления сотрудничества между нашими странами с целью сохранить молдавский суверенитет", - отметил советник президента в своем twitter.

В сообщении посольства США в Кишиневе по этому поводу отмечается, что Болтон "выразил решительную поддержку со стороны США премьер-министру Майe Санду и приветствовал усилия ее правительства по борьбе с коррупцией, реформированию судебной системы, содействию процветанию и укреплению западной траектории республики Молдова".

Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждалось "укрепление суверенитета и территориальной целостности Молдавии путем поддержки сотрудничества, включая поддержку усилий увеличения мониторинга иностранных инвестиций, а также продвижению диверсификации энергетических ресурсов и источников".

"Во время встречи с президентом Игорем Додоном, Джон Болтон обсудил с поддержку амбициозной программы реформ в Республике Молдова, а также приверженность Молдавии двустороннему сотрудничеству с США и пути, по которым США и другие европейские партнеры могли бы поддержать усилия Молдовы по обеспечению своего процветания, суверенитета и территориальной целостности", - отмечается в другом сообщении посольства США.

В субботу премьер Санду отправляется во главе правительственной делегации в США, где у нее запланированы встречи с госсекретарем США, конгрессменами, руководством ЦРУ и другими официальными лицами.

"Нашим приоритетом является углубление стратегического диалога с США, сотрудничество в ключевых направлениях, привлечение инвестиций и создание рабочих мест для наших граждан на родине", - написала Санду в facebook перед визитом.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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