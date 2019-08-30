Глава МИД Швеции посетит регион Персидского залива для переговоров по Йемену - радио

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём посетит регион Персидского залива в эти выходные для того, чтобы начать мирные переговоры по поводу кризиса в Йемене, сообщает в пятницу Шведское радио.

Сообщается, что Вальстрём встретиться с коллегами из Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Иордании, а также с представителями ООН и представителями йеменского правительства.

Кроме того, Швеция проведет совещание по ситуации в Йемене на заседании Генеральной Ассамблеи ООН этой осенью. В Стокгольме надеются продвинуть переговоры по соглашению, заключенному в шведской столице в 2018 году между хуситамм и правительством Йемена.

В декабре 2018 года представители правительства Йемена и повстанцев-хуситов подписали соглашение о перемирии, известное как Стокгольмское соглашение.

Согласно условиям перемирия, контроль над городом, где ключевые позиции занимают хуситы, должно перейти местной полиции и городским властям. Ни одной из сторон конфликта не разрешается вводить в город военные подкрепления.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.