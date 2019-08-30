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В Лондоне не согласились с заявлениями главы МИД Ирландии по плану backstop

Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс негативно отреагировал на заявления министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковани относительно страховочного плана по ирландской границе, сообщает в пятницу британский телеканал Sky News.

В частности, министр назвал "неправдой" ирландские заявления о том, что Лондон якобы не может предложить никаких альтернатив страховочному плану по ирландской границе.

"Мы предлагаем альтернативы. Они пытаются таким образом защититься, говоря: "Вы не предлагаете идей", - приводит Sky News слова Шеппса.

Ранее в пятницу министр иностранных дел Ирландии заявил, что у Великобритании нет ничего заслуживающего доверия, что она могла бы предложить вместо страховочного плана по ирландской границе.

"Мы не позволим, чтобы действительно важный элемент соглашения о выходе (Великобритании из ЕС) был исключен и заменен каким-то обещанием решить проблему при этом без объяснений каким образом", - прокомментировал Ковини прежние заявления главы британского правительства Бориса Джонсона о желании заменить страховочный план по ирландской границе обещанием изыскать в будущем "альтернативные решения".

Страховочный план или backstop подразумевает возможность избежать возобновления пограничного контроля между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландей, которая входит в состав Соединенного Королевства. Для этого Великобритании и после Brexit нужно будет оставаться в таможенном союзе с ЕС - до тех пор, пока не будет заключено новое торговое соглашение или сформулированы альтернативы жесткой границе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]