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Дальнее зарубежье 30.08.2019 16:32

Намечены места дислокации части новых подразделений США в Польше

Варшава и Вашингтон определили пункты размещения некоторых новых подразделений американских войск в Польше, сообщает польское радио.

По его данным, соответствующие детали обсудили в телефонном разговоре главы министерств обороны двух стран Мариуш Блащак и Марк Эспер.

В соответствии с декларацией, подписанной ранее президентами Польши и США, число американских солдат, размещенных в Польше, должно увеличиться как минимум на тысячу человек. В документе подтверждается размещение в Польше 4,5 тыс. американских солдат, что доведет американское присутствие в этой стране до уровня дивизии.

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Тэги: ПОЛЬША, США, ВОЙСКА, РАЗМЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]