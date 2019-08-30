Азербайджан в 2018 г стал третьим поставщиком нефти в Португалию, в I полугодии 2019г - вторым

Азербайджан в 2018 году занял третью позицию по объемам поставок нефти в Португалию, сообщает португальское издание Publico.
По информации Publico, в прошлом году Азербайджан поставил в Португалию 1 млн 668,641 тыс. тонн нефти. Доля Азербайджана в общем объеме поставок нефти в Португалию составила 13%.
«В 2018 году Россия вновь стала главным поставщиком сырой нефти в Португалию, этот статус она приобрела в 2017 году. Однако, постепенно начинает уступать свои позиции Азербайджану и Анголе. По данным отчета Генерального управления по энергетике и геологии (DGEG) за 2018 год, Португалия импортировала из России 2 млн 475, 286 тыс. тонн нефти (на 18% меньше, чем в 2017 году), что означает 19,6% от общего объема рынка. В 2017 году доля России составляла 22%»,- отмечает издание.
Второй в списке основных поставщиков нефти в Португалию стала Ангола. В 2018 году она поставила в Португалию 2 млн 15, 112 тыс. тонн нефти или 16% всех поставок.
В I-ом полугодии 2019 года, Россия оставила за собой первенство с объемами 1 млн 7,997 тыс. тонн (18% от всех поставок). Азербайджан занял второе место с 15%, Ангола - третье с 14% (четвертое место занимает Саудовская Аравия с 12%).
За поставки нефти в Португалию отвечает компания «Galp Energia», которая закупает сырую нефть за рубежом, чтобы перерабатывать ее на двух своих НПЗ.
На вопрос, какими причинами объясняется лидерство России и рост поставок из Азербайджана, в компании ответили что «осуществляемые Galp закупки сырья обусловлены доступными на глобальном конкурентном рынке предложениями, которые наилучшим образом обеспечивают сырьем» их производственные системы с тем, чтобы «удовлетворять рыночному спросу».
Б.Рустамбеков
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