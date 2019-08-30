Один человек погиб, пятеро пострадали при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Якутии - МЧС

При вынужденной посадке самолета Ан-2 в Якутии, принадлежащего частной компании, погиб один человек, сообщила пресс-служба МЧС России по Якутии.

"Спасатели прибыли на место происшествия. По уточненным данным, на борту находилось шесть человек. Один человек погиб, пятеро пострадавших", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация уточняется.

Как сообщалось, принадлежащий частной компании ООО "Авиаспектр" Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель в Якутии. Самолет следовал из Ус-Хатын в Суордах.