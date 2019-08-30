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СНГ 30.08.2019 14:51

Один человек погиб, пятеро пострадали при вынужденной посадке самолета Ан-2 в Якутии - МЧС

При вынужденной посадке самолета Ан-2 в Якутии, принадлежащего частной компании, погиб один человек, сообщила пресс-служба МЧС России по Якутии.

"Спасатели прибыли на место происшествия. По уточненным данным, на борту находилось шесть человек. Один человек погиб, пятеро пострадавших", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация уточняется.

Как сообщалось, принадлежащий частной компании ООО "Авиаспектр" Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель в Якутии. Самолет следовал из Ус-Хатын в Суордах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]