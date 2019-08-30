ПРИ ПОДДЕРЖКЕ BAKCELL В БАКУ ПРОЙДЕТ ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ M.A.P.

Пространство Современного Искусства YARAT с радостью сообщает о проведении третьего международного театрального фестиваля M.A.P., который пройдет в Баку с 10-го по 20-е октября при партнерской поддержке компании Bakcell.

Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

Как и в предыдущие два сезона, фестиваль охватит все главные театральные площадки города и познакомит зрителей с наиболее яркими постановками, появившимися за последние несколько лет. В программе 18 спектаклей, представляющих самые разные жанры и направления – от драмы, современного танца, физического театра и кукольных представлений до клоунады и музыкальных постановок с элементами циркового шоу.

В этом году участниками фестиваля стали: Государственный академический театр им. Е. Вахтангова (Россия), Инженерный театр «AXE» (Россия), Театр «Приют комедианта» (Россия), Театр «Кукольный дом» (Россия), Новый Рижский Театр (Латвия), Академический Малый драматический театр – Театр Европы (Россия), Кукольный театр Дэвида Эспинозы (Испания), коллектив «OLE!» (Испания-Великобритания), Театр «WHS» (Финляндия), всемирно известный танцевальный коллектив «Kibbutz» (Израиль), Театр «Sardegna» (Италия), Театр «Ателье» (Россия), коллектив «Puppet Cinema» (Израиль) и Компания «Recirquel» (Венгрия).

Фестиваль официально откроется спектаклем «Сборище сумасшедших» режиссера Кямрана Шахмардана, который переосмыслил одноименную пьесу классика азербайджанской литературы Джалила Мамедкулузаде, наполнив ее новым, актуальным для современного общества звучанием, музыкой и драйвом. Однако, первые фестивальные ласточки появятся еще в начале сентября, когда бакинская публика сможет увидеть сразу 3 спектакля легендарного Вахтанговского театра. Постановка «Евгений Онегин» Римаса Туминаса уже успела завоевать признание критиков и зрителей по всему миру, а в Баку ее можно будет увидеть на сцене Государственного Музыкального Театра. Еще две свои работы («Медея» с Юлией Рутберг и «Крик лангусты») вахтанговцы покажут на сцене Русского Драматического Театра.

Там же, на сцене Русской Драмы, можно будет посмотреть «Дядю Ваню» великого Льва Додина с восхитительной Ксенией Раппопорт в роли Елены Андреевны.

Петербургский театр «Приют комедианта» привезет модную сейчас пьесу «Человек из Подольска» о поисках смысла и неумении ощутить вкус и радость жизни. Текст Дмитрия Данилова выдержал много постановок и в 2018 году был удостоен премии «Золотая Маска» с формулировкой «за работу драматурга».

Новый Рижский театр вошел в программу с уже полюбившейся зрителям пьесой «Соня» ироничной Татьяны Толстой. Поставил пьесу знаменитый латвийский театральный режиссёр Алвис Херманис, Лауреат высшей театральной награды Европы в номинации «Новая театральная реальность».

Фестиваль M.A.P., как и раньше, стремится соответствовать статусу образовательной платформы, где молодые актеры, режиссеры и драматурги могут обмениваться знаниями и учиться у более опытных коллег. Октябрьская программа будет богата лекциями и мастер-классами от гостей фестиваля. Более подробная информация скоро будет доступна на сайте фестиваля.

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell уже третий год подряд является главным спонсором и основным партнером Фестиваля M.A.P. Bakcell делает все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие культуры и искусства в Азербайджане, а также популяризацию духовных ценностей среди молодого поколения.

Открытие M.A.P. будет сопровождаться экспозицией постеров всех спектаклей, которые были представлены на фестивале за 3 года его существования. Таким образом, у гостей Центра YARAT будет возможность познакомиться с самыми яркими моментами истории фестиваля еще до того, как они попадут в зрительный зал.

«Для меня театр – мистическое пространство, которую я пытаюсь исследовать. Актер и зритель живут в этом пространстве взаимно сопереживая друг другу и каждый выбирает свое. Мой театр может быть иногда парадоксальными и гротесковым для того, чтобы магические силы актеров на сцене открылись еще больше. Близок моему сердцу театр в традициях Ежи Гротовского и Антонина Арто. Также системы Михаила Чехова и Ежи Гротовского, направленные на развитие психофизики актера и его особенности работать с внутренней энергией.

Театр без границ – вот, что мне бы хотелось вложить в концепцию будущего фестиваля. Фестиваль, разрушающий границы и с помощью театрального моста соединяющий культуры и объединяющий вокруг этого события сопереживающих людей.

Стирая границы между направлениями театра, нам хотелось бы в общей палитре фестиваля показать разные цвета – линии театра, начиная от уличной клоунады, заканчивая оперы и балетом, а также аудиовизуальными линиями театра. Тем самым давая возможность зрителю выбирать между театральными направлениями голосуя билетами. Конечно же обязательно учитывая новые тенденции в театральном мире и стараться удивлять азербайджанского зрителя новыми идеями.

Возможность выбирать между театральными жанрами – вот высшая цель нашего фестиваля.

Именно город Баку со своей инфраструктурой, многочисленными театрами и музеями, а также парками и бульварами, является основным героем нашего фестиваля.

Я уверен, в том, что театр — это душа и зеркало общества. Абсолютно не согласен с определением «театральная нация». Театр – это явление общепланетарное и имеет синтетический язык и доступен каждому народу. Что уж говорить о нашем театральном наследии. Традиционный площадной театр, идущий корнями из глубин веков. До сих пор мы его традиционно вспоминаем на празднике Новруз.

А также мы подарили миру свою линию в опере «мугам и тем самым внесли свою лепту и обогатили театральный мир. Мы любим театр, мы его понимаем. Пришло время, когда мы должны за него голосовать своим посещением и участием в театральной жизни. Вы можете любить театр, вы можете его ненавидеть. Только не будьте к нему равнодушны.

Я очень благодарен Пространству современного искусства YARAT и лично Аиде Махмудовой за возможность передать свои знания и свой опыт азербайджанскому зрителю.

М.А.Р. – это ваш театральный праздник. Добро пожаловать!» (Камран Шахмардан, художественный руководитель Фестиваля М.А.Р.).

О YARAT

Некоммерческая организация Пространство Современного Искусства YARAT, учрежденная в 2011 году Аидой Махмудовой, располагается в столице Азербайджана Баку. YARAT (от слова «yaratmaq», что в переводе с азербайджанского языка означает «творить») принял на себя долгосрочные обязательства по созданию центра активности в сфере искусства и образовательно-исследовательской деятельности на Кавказе, в Центральной Азии и прилегающем регионе.

Центр Современного Искусства YARAT, Проектное Пространство ARTIM, Мастерские YARAT, обширные образовательные и общественные проекты являются составными частями Пространства Современного Искусства YARAT. Центр Искусства YARAT открылся в марте 2015 года и является основным выставочным пространством организации. Центр YARAT, расположенный в бывшем штабе военного флота советского периода на площади 2000 м2, является культурным центром регионального масштаба и пространством для выставочных и образовательных проектов. В программу выставок включены новые работы художников, анализирующих данный регион. Сотрудничая с известными художниками международного уровня, центр организует их выставки, и одновременно с этим поддерживает художников из разных регионов Азербайджана, предоставляя им возможность представить свои работы.

В октябре 2015 года YARAT учредил в Старом Городе публичную и экспериментальную площадку Проектное Пространство ARTIM. ARTIM (что на азербайджанском означает «прогресс») – демонстрирует экспериментальный опыт и новые произведения перспективных молодых профессионалов в сфере искусства, а также иностранных художников-участников программы резидентуры. В течении года в Проектном пространстве ARTIM проводятся проекты разного масштаба и действует программа ARTIM LAB. Эта программа позволяет молодым художникам участвовать в семинарах, накапливать опыт в мастерских, генерируя идеи и создавая новые произведения.

Учрежденная в 2016 году YARAT Программа Резидентуры позволяет участникам в течение трех месяцев создавать работы, связанные с регионом, находясь в постоянном диалоге с местными художниками, кураторами и коллекционерами. Участниками программы резидентуры в течение года могут стать 6 международных и 4 местных художника.

С момента своего создания образовательные проекты являются основой деятельности YARAT. Посредством образовательной программы, включающей различные курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные вечера, а также мастер-классы для всей семьи, YARAT стремится заинтересовать максимально широкую аудиторию, активно формируя арт-сообщества и пропагандируя современное искусство.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.

Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.

Благодаря более чем 7500 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.

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14 приглашенных театров:

Театр им. Е. Л. Вахтангова (Россия); Театр «AXE» (Россия); Театр «Приют Комедианта» (Россия); Театр «Кукольный дом» (Россия); Новый Рижский Театр (Латвия); Театр Европы (Россия); Кукольный Театр Дэвида Эспинозы (Испания); Коллектив «OLE!» (Испания-Великобритания); Театр «WHS» (Финляндия); Танцевальный коллектив «Kibbutz Dance Company» (Израиль); Театр «Sardegna» (Италия); Театр «Ателье» (Россия); Коллектив «Puppet Cinema» (Израиль); Компания «Recircuel» (Венгрия)

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7 театральных площадок:

Азербайджанский Государственный Академический Музыкальный Театр; Азербайджанский Государственный Академический Русский Драматический Театр; Творческая сцена UNS; Центр Современного Искусства YARAT; Азербайджанский Государственный Кукольный Театр; Азербайджанский Государственный Академический Национальный Драматический Театр; Оперная Студия при Бакинской Музыкальной Академии

https://youtu.be/sU2QuWwFO2E