Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8777 RUR   0.0255 GBR   2.0712 TRY   0.2911

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.78 0.85 Brent 60.49 0.98

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.08.2019 16:58

В Ливане не получали запроса на пересечение границы от танкера Adrian Darya - минэнерго

Министр энергетики Ливана Нада Бустани Хури в пятницу заявила, что ливанские власти не располагают информацией о курсе иранского танкера Adrian Darya.

"Мы не приобретаем нефть у каких-либо стран, у нас нет завода по переработке сырой нефти. От танкера Adrian Darya не поступало запроса о пересечении ливанской границы", - написала она в своем твиттере.

Ранее в пятницу журналист межарабского телеканала "Аль-Джазира" сообщил, что иранский танкер Andrian Darya в очередной раз поменял курс и направляется в Ливан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИВАН, ИРАН, ТАНКЕР


Похожие новости


США заявлением по "Хезболле" демонстрирует решимость Вашингтона оказать максимальное давление на Иран - Болтон Экс-премьер Ливана призывает Россию побудить Иран отказаться от участия в йеменском конфликте За взрывами у иранского посольства в Бейруте стоят связанные с "Аль-Каидой" боевики Жертвами взрыва у посольства Ирана в Бейруте стали 10 человек Ливан потребовал от Тегерана объяснений по поводу нахождения в стране его офицеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]