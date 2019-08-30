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Дальнее зарубежье 30.08.2019 15:27

Армия Сирии с утра 31 августа прекращает боевые действия в Идлибе - российские военные

Сирийская армия в одностороннем порядке с 31 августа вводит режим прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб", сообщили в пятницу российские военные.

"В целях стабилизации обстановки российским центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 часов 31 августа 2019 года ведения огня в зоне деэскалации "Идлиб", - заявили в российском Центре по примирению в пятницу.

"Российский Центр по примирению призывает командиров вооружённых формирований отказаться от проведения вооруженных провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования в подконтрольных им районах", - говорится в заявлении центра.

Сирийские власти объявляли режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации в начале августа.

До этого российские военные сообщали о введении режима прекращения огня в Идлибе в июне и в мае этого года

СМИ в последние дни сообщали о продвижении сирийской армии в провинции Идлиб.

Ситуация в Идлибе обсуждалась во вторник на переговорах президентов России и Турции.

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Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]