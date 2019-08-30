ЕС приветствует развитие переговоров с Ираном - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в пятницу заявила, что Евросоюз положительно относится к инициативам в области переговоров с Ираном.
"Евросоюз приветствует и поддерживает любое развитие в направлении переговоров, новых контактов и дипломатии (в отношениях с Ираном - ИФ)", - сказала Могерини, выступая в Хельсинки.
"Наша цель состоит в сохранении существующих договоренностей с Ираном", - добавила она.
Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС привержен ядерной сделке с Ираном и также ожидает от Тегерана выполнения договоренностей.
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