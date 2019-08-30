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СНГ 30.08.2019 15:29

ЕС приветствует развитие переговоров с Ираном - Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в пятницу заявила, что Евросоюз положительно относится к инициативам в области переговоров с Ираном.

"Евросоюз приветствует и поддерживает любое развитие в направлении переговоров, новых контактов и дипломатии (в отношениях с Ираном - ИФ)", - сказала Могерини, выступая в Хельсинки.

"Наша цель состоит в сохранении существующих договоренностей с Ираном", - добавила она.

Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС привержен ядерной сделке с Ираном и также ожидает от Тегерана выполнения договоренностей.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]