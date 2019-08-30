Брюссель ждет от Лондона конкретных предложений в рамках дискуссии по Brexit

Еврокомиссия готова обсуждать с британской стороной реализацию Brexit, но на основе конкретных предложений, соответствующих соглашению о выходе Великобритании из ЕС, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.
"Дэвид Фрост (советник британского премьера по отношениям с ЕС - ИФ) попросил проводить совещания два раза в неделю с представителями комиссии, чтобы обсуждать соглашение о выходе (из ЕС). Мы с нашей стороны всегда говорили, что дверь для наших британских коллег по-прежнему открыта, и что мы готовы работать 24 часа в сутки во время всего этого процесса, и ждем конкретных предложений от Соединенного Королевства, как господин (председатель ЕК Жан-Клод - ИФ) Юнкер сообщил об этом господину (премьер-министру Великобритании Борису - ИФ) Джонсону в начале нынешней недели", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге.
Она отметила, что переговорщики ЕК уже совещались на техническом уровне с Фростом во время его визита в Брюссель, подтвердив, что на следующей неделе стороны возобновят технические переговоры.
"Но, прежде всего, до того, как вести эти дискуссии (на политическом уровне - ИФ), нам нужно будет иметь возможность изучить конкретные предложения британского правительства, которые были бы совместимы с соглашением о выходе", - сказала Андреева.
Она подтвердила график переговоров ЕС - Великобритания. "Наш график, обсужденный с господином премьер-министром Джонсоном, - это 31 октября. Это контрольная дата, в которую Соединенное Королевство хотело бы выйти (из ЕС - ИФ) с соглашением. И наша цель такова. Все остальное будет зависеть от того, что предложит британское правительство. Это будет зависеть от конкретных предложений, которые должны соответствовать соглашению", - сказала Андреева.
На уточняющий вопрос, какого именно раздела соглашения должны касаться новые предложения Лондона, Андреева ответила: "Мы говорим о конкретных предложениях, которые могли бы представлять альтернативу страховочному плану - backstop. Но они должны быть полностью совместимы с соглашением о выходе".
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