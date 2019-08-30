Парламент Эстонии отклонил вотум недоверия премьеру

Внеочередная сессия парламента Эстонии высказалась в пятницу против предложения оппозиции объявить недоверие премьер-министру Юри Ратасу.

За недоверие премьеру проголосовали 40 депутатов из 101, в его поддержку высказались 55, воздержавшихся не было, один депутат не принял участия в голосовании.

Внеочередная сессия была созвана по инициативе 44 депутатов из 101.

"Премьер-министр отвечает за нанесение ущерба имиджу Эстонии и за то, что он не способен сдерживать своих министров. Если нынешнее правительство Ратаса продолжит так и далее, то Эстония станет окраиной Европы и бессмысленными задворками", - заявила лидер оппозиции, председатель партии Реформ Кая Каллас.

По ее словам, "правительство с самого начала правления идет от скандала к скандалу, и премьер-министр не сделал ничего, чтобы предотвратить это. Министры оскорбляют и с позиций власти нападают на разных людей и общественные группы - президента, женщин-врачей, женщин, чиновников, ученых, Таллинский университет, педагогов, полицию, участников поющей революции".

Оппозиция также считает, что "у нас правительство, которое наносит ущерб международному престижу Эстонии, некомпетентные министры которого превышают полномочия и ни во что не ставят правовое государство. У нас правительство, которое, несмотря на рост экономики, совершало и совершает расходы за счет будущего".

Отвечая на критику оппозиции, премьер сказал, что "недавно исполнилось 100 дней пребывания в должности правительства партии Центра, Консервативной народной партии Эстонии и "Отечества". Из задач, поставленных на этот период, частично или полностью было выполнено почти 80%. Все эти решения были подчинены одной цели - построить более справедливое, сплоченное и солидарное государство, чтобы все его жители чувствовали, что эстонское государство работает для них".

Основное недовольство оппозиции вызывает вхождение в коалицию и активная деятельность в правительстве Консервативной народной партии, позиционируемой как националистическая, евроскептическая, ксенофобская и гомофобная партия.

В то же время популистская политика консерваторов, резко критикующая либеральные политические круги, пользуется популярностью в народе. На выборах в парламент 3 марта они смогли увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов. Согласно последним опросам общественного мнения, она уверенно занимает третье место с рейтингом в более 15% после партии Реформ и ведущей правящей партии Центра.