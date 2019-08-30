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Спорт 30.08.2019 15:34

УЕФА признал Эдена Азара лучшим игроком Лиги Европы-2018/19

Бывший полузащитник лондонского "Челси", теперь выступающий за мадридский "Реал", Эден Азар признан лучшим игроком Лиги Европы УЕФА-2018/19.

"Бельгиец обошел в голосовании бывшего одноклубника Оливье Жиру и нынешнего партнера по "Реалу" Луку Йовича", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте УЕФА.

Приз 28-летнему футболисту был вручен на торжественной церемонии в Монако, приуроченной к жеребьевке группового этапа Лиги Европы.

В прошлом сезоне, выступая за лондонский "Челси", Азар был признан лучшим игроком финального матча с "Арсеналом". Азар оформил дубль и сделал голевую передачу, а его "Челси" выиграл 4:1 и стал обладателем европейского трофея.

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Тэги: ЕВРОПА, УЕФА, НАГРАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]